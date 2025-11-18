Rubato uno degli orsacchiotti di Natale alla Baracchina Rossa
Nel cerchio il pupazzo rubato
"Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe solo vergognarsi. Punto. Anche se lo ha preso per regalarlo a qualcuno. Non è una questione di valore economico, ma di rispetto"
Rubato uno degli orsacchiotti allestiti all’ingresso della Baracchina Rossa, il più grande tra i nove posizionati come decorazione natalizia. La scoperta è avvenuta questa mattina quando il personale del locale ne ha notato l’assenza. A raccontare l’episodio è la responsabile del locale, che ringraziamo per la disponibilità: “Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe solo vergognarsi. Punto. Anche se lo ha preso per regalarlo a qualcuno. Non è una questione di valore economico, ma di rispetto”. L’ipotesi che possa essere stato il vento a farlo volare sembra essere esclusa: “Abito a Livorno da anni, so bene quando c’è vento forte. E poi l’orso era fissato con due ganci, uno in cima e uno sotto. Era ben saldo. Qualcuno se l’è portato via”. Un gesto che lascia l’amaro in bocca, soprattutto perché colpisce un’iniziativa pensata per creare un’atmosfera festosa e accogliente per tutti.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.