Rubato uno degli orsacchiotti di Natale alla Baracchina Rossa

Rubato uno degli orsacchiotti allestiti all’ingresso della Baracchina Rossa, il più grande tra i nove posizionati come decorazione natalizia. La scoperta è avvenuta questa mattina quando il personale del locale ne ha notato l’assenza. A raccontare l’episodio è la responsabile del locale, che ringraziamo per la disponibilità: “Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe solo vergognarsi. Punto. Anche se lo ha preso per regalarlo a qualcuno. Non è una questione di valore economico, ma di rispetto”. L’ipotesi che possa essere stato il vento a farlo volare sembra essere esclusa: “Abito a Livorno da anni, so bene quando c’è vento forte. E poi l’orso era fissato con due ganci, uno in cima e uno sotto. Era ben saldo. Qualcuno se l’è portato via”. Un gesto che lascia l’amaro in bocca, soprattutto perché colpisce un’iniziativa pensata per creare un’atmosfera festosa e accogliente per tutti.

