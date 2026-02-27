Salvata una tartaruga impigliata davanti a Chioma

L'animale, rimasto impigliato in un attrezzo da pesca illegale con la sagola stretta attorno al collo che ne impediva la respirazione, è stato liberato dall’equipaggio di una vedetta della Finanza

Una tartaruga marina della specie “Caretta Caretta” è stata salvata nelle acque davanti a Chioma grazie all’intervento tempestivo dell’equipaggio della vedetta V.1311 della Stazione Navale della Finanza di Livorno. L’animale era rimasto impigliato in un attrezzo da pesca illegale, con la sagola stretta attorno al collo che ne impediva la respirazione. I Finanzieri di mare hanno liberato la tartaruga e prestato le prime cure a bordo, mentre la Capitaneria di Porto di Livorno ha coordinato l’intervento a terra, affidandola all’Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente e al Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine dell’Acquario di Livorno. Qui l’animale riceverà cure specialistiche e, se necessario, un percorso di riabilitazione prima del ritorno in mare aperto. Gli attrezzi da pesca illegali sono stati rimossi e sequestrati, a conferma dell’impegno costante del personale del Corpo nella sicurezza marittima e nella tutela della biodiversità marina.

