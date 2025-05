Salvetti a Roma per l’evento Sinergie

Si è svolto a Roma l’evento “Sinergie” durante il quale si è parlato, tra l’altro, degli interventi e delle realizzazioni di Livorno nell’ambito del Pnrr, della digitalizzazione, di processi legati a bandi. Sinergie è un programma di Anci che favorisce la collaborazione tra i Comuni, Città Metropolitane e Unioni di Comuni per progetti innovativi. A rappresentare Livorno il sindaco Luca Salvetti: “Il presidente nazionale di Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ci ha invitato con i Sindaci di Treviso, Arezzo, Ascoli e con altri di Comuni più piccoli a confrontarsi con le sottosegretari dei Ministeri all’Economia e dell’Ambiente e con i vertici di enti e società nazionali come Invitalia, Inps, Anac e Poste Italiane. Un’occasione per ragionare di risultati, esperienze e innovazione sul fronte lavori del Pnrr, digitalizzazione, strumenti di programmazione del territorio e processi legati a bandi, contratti e appalti che vedono i Comuni impegnati in un importante fase di impegno e concretizzazione. Livorno è stata chiamata a delineare interventi virtuosi come quelli di riqualificazione attraverso i Pinqua, di rigenerazione urbana degli Hangar Creativi e delle aree del centro città, di digitalizzazione dei servizi al cittadino e di nuovi strumenti urbanistici”.

