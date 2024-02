Sandy, la prima donna ad allenare una squadra di calcio maschile “pro”

Foto gentilmente concesse da US Città di Pontedera

Livornese, 37 anni aprile di cui 14 trascorsi in Serie A come calciatrice con 39 presenze in Nazionale, Sandy Iannella dall'estate 2023 è l'allenatrice della "Primavera 4" maschile del Pontedera, società di Lega Pro: "Mi sono presentata ai ragazzi dicendo loro che avrei imparato presto i loro nomi chiedendo una cosa in particolare: il rispetto nei miei confronti e il rispetto dei ruoli. Ho trascorso una vita dentro al calcio è il mio posto nel mondo. Tuttavia, al contempo vorrei che non facesse più notizia che una donna può intraprendere un percorso di lavoro tra uomini"

“Per me è un orgoglio. La mia famiglia e i miei amici sono orgogliosi quanto me. Mi supportano e mi stanno vicino. Ho trascorso una vita dentro al calcio è il mio posto nel mondo. Tuttavia, al contempo vorrei che non facesse più notizia che una donna può intraprendere un percorso di lavoro tra uomini”. Sandy Iannella, che ringraziamo per la disponibilità, livornese, 37 anni ad aprile, commenta così il suo ruolo di allenatrice, unica in Italia, di una squadra professionistica maschile di calcio. Sandy infatti è l’attuale allenatrice (“allenatrice o allenatore? Non mi voglio soffermare su queste cose sarebbe una parentesi troppo grande. I ragazzi mi chiamano mister e va bene così anche se il termine corretto sarebbe coach”) dei “pro” della “Primavera 4” maschile del Pontedera, società di Lega Pro dove la quasi 37enne ha chiuso la carriera da attaccante dopo aver giocato nella serie A femminile per 14 anni (per 8 anni con la Torres) collezionando 39 presenze con la maglia della nazionale italiana con la quale ha partecipato ai campionati europei 2013 e 2017. “Ho iniziato a giocare a calcio a 5 anni e mezzo nel Pontino, a Livorno, proseguendo fino all’età di 11 anni con i maschi. Nel 2006 il debutto nella serie A femminile. Gli ultimi tre anni li ho disputati con il Pontedera femminile: uno in serie B e due serie C per poi chiudere la carriera all’età di 36 anni nel febbraio 2023 in seguito ad un infortunio al malleolo”. Nel frattempo Sandy, nel dicembre 2022, ha conseguito il patentino Uefa A che le ha permesso di accettare, prima, la proposta del Pontedera di sedersi sulla panchina nella stagione 2022-23 della prima squadra del Pontedera femminile subentrando nelle ultime 6 giornate di campionato al dimissionario mister Tarabusi e, dopo, la proposta per la stagione 2023-24 (contratto di 1 anno in scadenza a giugno di quest’anno) di sedersi sulla panchina dei “pro” della “Primavera 4” maschile del Pontedera. “Ricordo ancora il mio primo discorso di insediamento il 16 agosto 2023 – prosegue Sandy – mi sono presentata ai ragazzi dicendo loro che avrei imparato presto i loro nomi, che non dovevano sentirsi a disagio anche se di fronte a loro c’era una donna e che nel giro di poco tempo avrebbero imparato a conoscermi. Chiedendo una cosa, in particolare: il rispetto nei miei confronti e il rispetto dei ruoli. Devo dire che sono stati bravi nel recepire questa cosa da subito capendo che da parte mia le competenze c’erano”. Per quanto riguarda il campionato, la squadra di coach Iannella si trova attualmente al terz’ultimo posto: “Siamo partiti abbastanza bene poi abbiamo vissuto una fase di alti e bassi. La partecipazione alla Viareggio Cup ci sta dando soddisfazione e speriamo ci dia pure la spinta giusta per le ultime 8 partite di campionato. La classifica è corta, il nostro obiettivo rimane comunque quello di centrare i play off”.

