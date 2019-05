Sanità in lutto. Addio a Mariotti, presidente dell’Ordine dei Medici

Le spoglie sono state trasportate al Cimitero dei Lupi dove lunedì 27 maggio, alle 15,30, sarà allestita la camera ardente prima della cerimonia di cremazione in programma alle 16,30

Mediagallery

Lutto nel mondo della sanità livornese. Si è spento all’età di 70 anni il dottor Eliano Mariotti (nella foto tratta dal sito web dell’Enpam), vera e propria istituzione nell’ambiente medico e non solo. Presidente da oltre vent’anni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Livorno e da circa due anni e mezzo vice presidente dell’Enpam, l’ente previdenziale della categoria, Mariotti era un vero e proprio punto di riferimento per molti. Si è spento all’interno della sua abitazione, circondato dall’immenso amore della moglie e dei due figli, in seguito ad una malattia che ha combattuto con forza fino all’ultimo.

Le spoglie sono state trasportate al Cimitero dei Lupi dove lunedì 27 maggio, alle 15,30, sarà allestita la camera ardente prima della cerimonia di cremazione in programma alle 16,30.

Mariotti ha iniziato la sua carriera come medico condotto per poi ricoprire l’incarico, per moltissimi anni, di medico di famiglia e da qualche anno, ormai in pensione, si è dedicato sempre di più ai suoi ruoli istituzionali. “Con lui si se ne va un vero e proprio faro per tutti noi – ricorda il dottor Giuseppe Cognetta, consigliere dell’Ordine dei Medici di Livorno – Tutto l’Ordine è vicino alla famiglia ed esprime sentite condoglianze per il nostro stimatissimo ed insostituibile presidente”. Mariotti, oltre l’amore per il suo lavoro e per la sua professione, amava anche giocare a tennis, era un esperto di informatica e nuove tecnologie e si rilassava con uno dei suo hobby preferiti: quello di collezionare francobolli.