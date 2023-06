Scadenze Tari 2023. Confcommercio ricorda alle imprese la proroga a settembre

La proroga ha il fine di agevolare gli esercizi commerciali il cui flusso di entrate è più rilevante durante la stagione estiva

“Ci stanno chiamando imprenditori, associati e non, per avere informazioni sulla scadenza della Tari 2023 – racconta il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli – Ci preme ricordare che, in seguito alla nostra insistente richiesta, l’amministrazione comunale ha prorogato la scadenza della prima rata della Tari da giugno a settembre. Questa decisione, di cui siamo grati all’amministrazione che ha compreso le criticità delle piccole e micro imprese, ha il fine di agevolare gli esercizi commerciali il cui flusso di entrate è più rilevante durante la stagione estiva”.

Come indicato sul sito del Comune di Livorno, le scadenze per il versamento della TARI 2023 sono le seguenti:

– 30 settembre 2023: prima rata (pagabile entro 2 ottobre, cadendo il termine di sabato);

– 30 novembre 2023: seconda rata;

– 31 gennaio 2024: terza ed ultima rata.

“Attenzione – avverte Confcommercio – se si vuole pagare in un’unica rata la scadenza è il 30 settembre 2023 (2 ottobre). Sarà comunque il Comune di Livorno a inviare gli avvisi di pagamento accompagnati dai modelli F24. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Alessio Schiano al numero 0586/1761053”.

