Scatta l’allerta arancio, domenica 22 chiusi parchi e cimiteri

Permane il giallo per temporali forti fino alle 8 di domenica 22; da giallo a arancio per vento dalla mezzanotte di domenica 22 alle 23.59 di lunedì 23; da giallo a arancio per mareggiate dalle 8 alle 23.59 di domenica 22

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un nuovo bollettino che evidenzia un peggioramento delle condizioni meteo nella notte fra sabato 21 e domenica 22 dicembre.

Nel dettaglio, per Livorno, permane l’avviso di criticità gialla per temporali forti e per rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore dalla mezzanotte alle 8 di domenica 22 dicembre. Criticità di colore giallo anche per rischio idraulico del reticolo principale fino alle 14 di domenica 22 dicembre. La criticità di colore giallo per vento passerà invece ad allerta arancione dalla mezzanotte di domenica 22 alle 23.59 di lunedì 23 dicembre. La criticità di colore giallo per mareggiate diventerà allerta arancio per mareggiate dalle 8 alle 23.59 di domenica 22 dicembre. A farne le spese il tratto finale del moletto San Jacopo in Acquaviva.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.