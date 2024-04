Scolaresca in gita soccorre cocorita, Anpana cerca il proprietario

E' accaduto stamattina in piazza della Repubblica e una volta soccorsa è stata portata all'ufficio animali del Comune che ha chiamato l'associazione. Il presidente Fantappiè: "Se fosse stata smarrita i proprietari ci possono chiamare al 335.1343364. Trascorsi 15 giorni, non prima, cercheremo una famiglia che la possa adottare"

Scolaresca in gita, non di Livorno, soccorre una cocorita e Anpana lancia un appello per rintracciare l’eventuale proprietario. E’ accaduto stamattina in piazza della Repubblica e una volta soccorsa è stata portata all’ufficio animali del Comune che ha chiamato Anpana. “Adesso la piccola cocorita – spiega il presidente di Anpana Franco Fantappiè – è in stallo da un nostro volontario. Se fosse stata smarrita i proprietari ci possono chiamare al 335.1343364. Trascorsi 15 giorni, non prima, cercheremo una famiglia che la possa adottare”.

