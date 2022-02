Scompare a due anni per una malattia rara, da Appartenenza Stagno una raccolta fondi per la famiglia di Micah

I genitori del piccolo Micah in conferenza stampa: "Grazie di cuore alla squadra. Pensare agli altri non è scontato". Il presidente di Appartenenza Stagno: "Ci auguriamo che questi gesti possano essere replicati"

di Giulia Bellaveglia

Avrebbe compiuto tre anni nel mese di marzo di quest’anno il bambino che, il 31 dicembre 2021, si è spento al Meyer a causa di una rara malattia genetica che in meno di due mesi se l’è portato via. Quella del piccolo Micah è una storia che lascia senza parole.

“Vediamo tutto grigio – dice distrutta la mamma di Micah Denise Comastri che il 12 febbraio ha voluto organizzare una conferenza stampa per ringraziare pubblicamente gli organizzatori della raccolta fondi – Anche ciò che prima era positivo, ora non ci dà alcuna speranza, non troviamo alcun appiglio o spiegazione logica. Ma dobbiamo andare avanti per i nostri altri due figli”.

Oggi, a cercare di sostenere la famiglia – per quanto sia possibile – è stata la squadra di calcio amatoriale Appartenenza Stagno che, attraverso una raccolta fondi effettuata tramite alcuni “bussolotti” presenti nelle realtà commerciali, sportive e ricreative, in particolare di Stagno, ma anche di Livorno, ha donato ai genitori e ai fratellini la somma di 1.030,34 euro. Di fondamentale importanza la collaborazione con la Pro Loco di Stagno. I genitori doneranno la metà del ricavato all’ospedale pediatrico Meyer a favore della ricerca scientifica. E sul sito del Meyer è stata aperta dalla famiglia una sottoscrizione con l’obiettivo di raccogliere duemila euro in totale.

“Ho vissuto la felicità vera, poi un destino crudele me l’ha strappata – dice con un filo di voce il padre di Micah, Marco Triberti (nella foto a destra) – Ero felice, stavo bene. Certo, avevamo i problemi di tutte le famiglie: mutuo, bollette e tre figli da crescere, ma nient’altro di cui potersi lamentare. Quanto fatto oggi mi colpisce molto. Spesso si tende a pensare alla propria realtà, come è normale che sia, senza guardare ai problemi degli altri. Ammetto di averlo fatto anch’io in passato. Qui ho trovato persone che hanno pensato agli altri e quegli altri, in questo caso, siamo io e la mia famiglia. Ci auguriamo con tutto il cuore, che anche attraverso questi fondi, possa essere trovata una cura per questa terribile patologia”.

“Sostenere queste persone è stato in questo periodo il nostro obiettivo principale – afferma Alessio Vettraino, presidente di Appartenenza Stagno (nella foto a sinistra) – Ci auguriamo anche che gli altri vedano cosa facciamo, in modo da poterlo replicare per aiutare chi ha bisogno”.

Il gruppo sportivo ha inoltre voluto conservare parte del ricavato e destinarlo direttamente ai due fratelli, oltre che, regalare al padre Marco Triberti la maglia ufficiale della squadra.