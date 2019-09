Scomparso a Stagno, ricerche in corso

L'ultimo avvistamento è stato fatto nei pressi del supermercato Ekom

E’ in corso, dalla notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre, una ricerca di una persona scomparsa in località Stagno. Si tratta di un uomo di 78 anni residente proprio in quella frazione del Comune di Collesalvetti, sparito dal tardo pomeriggio di sabato.

L’ultimo avvistamento è stato fatto nei pressi del supermercato Ekom. Sul posto l’unità di comando locale dei vigili del fuoco, il servizio di Topografia Applicata al Soccorso (TAS), le unità cinofile e una squadra inviata dal comando di via Campania. È stato attivato il piano di ricerca di persona da parte della prefettura.