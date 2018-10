Scomparso da casa, l’appello della famiglia: “Se lo vedete contattateci”

Si chiama Manolo Lucido ed ha 39 anni. Chi lo vedesse è pregato di contattare immediatamente questi numeri: Monica al 328-92.473.73 o Tatiana al 389-89.57.062

Si chiama Manolo Lucido, ha 39 anni ed è scomparso dalla sua abitazione (zona Scopaia) da venerdì 12 ottobre quando, intorno alle 11, il suo cellulare ha smesso di ricevere telefonate risultando spento. “Si è allontanato da casa venerdì intorno alle 8 – spiega la zia Tatiana contattata telefonicamente da Quilivorno.it – e dopo poche ore purtroppo non siamo più riusciti a metterci in contatto con lui. Abbiamo quindi fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Livorno”.

Lucido è andato via di casa a bordo di uno scooter Aprilia Sportcity targato DT62297, come nella foto in pagina. Il 39 enne soffre di uno stato confusionale.

