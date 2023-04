Sosta, 330 posti tornano bianchi sul lungomare

Dalla Bellana a Barriera Margherita 330 posti tornano bianchi e per tutelare i residenti del lungomare verranno create delle aree Zsc nei tratti interni limitrofi al viale Italia come via Forte dei Cavalleggeri. Altri posti auto, tra 1000 e 2000, ritenuti non fruttuosi verranno sbiancati entro l'inizio dell'estate

Quattro notizie. 1) Dal 29 aprile in piazza XX Settembre (lettera M), Scali D’Azeglio (CD) e piazza Mazzini (K) la sosta per i residenti con la lettera sarà completamente gratuita h24, anziché a fasce orarie come adesso. 2) Tra tre settimane circa, intorno a Santa Giulia, ovvero in concomitanza con l’inizio della stagione estiva, verranno “sbiancati” dalla Bellana a Barriera Margherita 330 posti che di fatto diventeranno gratuiti per tutti e per tutelare i residenti del lungomare verranno create delle aree Zsc nei tratti interni limitrofi al viale Italia, come via Forte dei Cavalleggeri. “Questa operazione sul lungomare è il frutto di una concertazione con attività commerciali e residenti” ha spiegato l’assessora Giovanna Cepparello nel corso di una conferenza stampa insieme al sindaco Luca Salvetti, che QuiLivorno.it ha seguito in diretta Fb, per presentare le novità legate alla sosta. I posti blu rimarranno: alla piazzetta della Bellana, piazza Modigliani e piazza San Jacopo per un totale di circa 200 posti. 3) Sempre entro l’inizio dell’estate verranno sbiancati tra 1000 e 2000 posti non fruttuosi. “Si tratta di posti blu – ha proseguito Cepparello – che rendono 10 € l’anno circa, come via Corcos”. 4) A giugno novità per via Garibaldi e via Marradi dove verranno istituite dei parcheggi compra e vai (il Kiss and Go ma scritto in italiano). In via Marradi c’è inoltre un progetto di sosta controllata che sarà oggetto di conferenza stampa a breve. Il Comune potrà effettuare queste modifiche perché la regolamentazione della sosta torna al Comune in quanto è in scaduto il contratto con Tirrenica Mobilità.

