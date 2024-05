Sostituzione della tubazione in via Ricasoli, interruzione del servizio in alcune vie del centro

Asa, salvo maltempo, ha programmato per giovedì 16 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 18 circa, la prima fase dei lavori di sostituzione della tubazione idrica

In occasione della riqualificazione di via Ricasoli da parte del Comune di Livorno, Asa, salvo maltempo, ha programmato per giovedì 16 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 18 circa, la prima fase dei lavori di sostituzione della tubazione idrica. Per consentire il potenziamento dell’acquedotto sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nelle vie Ricasoli, Sardi, delle Bandierine, Mayer e nel tratto di via Verdi compreso tra piazza Cavour e via San Carlo. Nel corso dei lavori potranno inoltre verificarsi abbassamenti di pressione e fenomeni di torbidità dell’acqua nelle vie limitrofe all’intervento.

