Benevento-Livorno 1-1, pareggia Murilo su rigore

Doppio cambio nel Benevento: Tello e Di Serio per Improta e Moncini.

Schiattarella per il fallo di mano.

Rigore per il Livorno! Dopo un corner, tiro di Murilo rimpallato di mano da Schiattarella.

Azione di Pallecchi che allarga per Morelli, cross per Awua che da due passi manca la deviazione vincente.

Inizia la ripresa con gli stessi ventidue in campo.

Murilo apre per Pallecchi che calcia di sinistro di prima intenzione: Montipò devia oltre la traversa.

Ancora un tentativo da fuori di Trovato, Montipò non si fida della presa e respinge in corner.

Spreca Murilo! Porcino libera il brasiliano in area, tocco sporco che Montipò riesce a parare in qualche modo.

Sinistro di Basit dal limite, tiro forte ma non preciso.

31'