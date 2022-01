Stasera un livornese a Tale e Quale show su Rai Uno

Francesco "Lo Zerbo" Zerbino si esibirà nel programma di Rai 1 trasformandosi nel Boss, Bruce Springsteen

Si tratta di Francesco “Lo Zerbo” Zerbino (nella foto inviataci da Francesco e scattata dall’amico Pasquale Fossa), livornese, cantante e chitarrista del gruppo livornese Blood Brothers (Bruce Springsteen Tribute Band) nato nel 2013 e che nel novembre 2020 ha persino ricevuto tramite Twitter i complimenti del chitarrista Garry Tallent per il concerto-tributo dell’album Letter to you trasmesso in streaming dalla band livornese. Il titolo stesso, Blood Brothers, è il titolo di una canzone di Springsteen scelto dal gruppo anche in virtù del fatto che i componenti sono uniti da una profonda amicizia.

Da sempre appassionato della sua musica, Lo Zerbo non poteva quindi che esibirsi trasformandosi nel Boss. Quella del 29 gennaio è l’ultima puntata della trasmissione di Rai Uno, nonché la finalissima. Francesco e altri 7 concorrenti si sfideranno per vincere la puntata. Il vincitore affronterà i tre vincitori delle tre precedenti puntate per contendersi il titolo di vincitore di Tale e Quale Show.