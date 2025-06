Stefano da Cortina a Milano per parlare di sport e diabete

Congratulazioni a Stefano Giovanneschi, atleta livornese di 49 anni, affetto da diabete tipo 1 dall’età di 18 anni, che percorrerà la distanza Cortina – Milano (le due città che il prossimo anno ospiteranno i XXV Giochi Olimpici invernali ed incarneranno per tantissimi appassionati il cuore pulsante di tanti sport) in 15 tappe da circa 30/40 km al giorno per diffondere il valore dello sport soprattutto nei ragazzi e nei giovani affetti da diabete. Lungo questa impresa in solitaria, per oltre 430 km in cui si confronterà con la strada e con la gestione del diabete, si avvarrà della tecnologia ormai diffusa per il monitoraggio della glicemia: il sensore glicemico sottocutaneo per il monitoraggio in continuo. In questa impresa non sarà solo: da remoto sarà seguito da un team di specialisti del reparto diabetologia dell’ospedale di Livorno e in particolare dalla diabetologo Francesca Pancani e dalla dietista Anna Menasci che valuteranno i dati trasmessi dal sensore di Stefano e discuteranno con lui in televisita quotidianamente eventuali strategie da adottare. Tale sistema gli permetterà di tenere costantemente sotto controllo i propri valori glicemici, bilanciare terapia insulinica, pasti e integrazioni. Questa impresa, fortemente voluta da Stefano, porta con sé un forte messaggio: anche con una malattia cronica come il diabete una persona, con grande consapevolezza e preparazione, può raggiungere straordinari risultati anche in ambito sportivo. Lo sport, e la corsa in questo caso, è un elemento fondamentale per il benessere fisico e psicologico di chi vive quotidianamente con il diabete tipo 1.

Stefano a 43 anni, nel 2019, ha scoperto la corsa come terapia per la propria condizione e insieme a questo ha scoperto anche tantissimi altri benefici legati a questo sport. La passione per la corsa è cresciuta, tanto da condurlo a partecipare alla 100 Km del Passatore e alla Pistoia Abetone, oltre ad altre maratone e mezze maratone. Proprio mentre correva ha maturato l’idea di dar vita ad una iniziativa per diffondere il valore dello sport soprattutto nei ragazzi e nei giovani affetti da diabete. Stefano partirà l’8 giugno e arriverà il fine settimana del 20 giugno a Milano.

_ 08/06 Cortina – Dobbiaco 31 km

_ 09/06 Dobbiaco – Brunico 27 km

_ 10/06 Brunico – Bressanone 36 km

_ 11/06 Bressanone – Bolzano 43 km

_ 12/06 Bolzano – Cortina sulla strada del vino 30 km

_ 13/06 Cortina – Trento 36 km

_ 14/06 Trento – Rovereto 26 km

_ 15/06 Rovereto – Limone sul Garda 33 km

_ 16/06 Limone sul Garda – Salò 35 km

_ 17/06 Salò – Brescia 33 km

_ 18/06 Brescia – Chiari 27 km

_ 19/06 Chiari – Treviglio 34 km

_ 20/06 Treviglio – Milano 42 km

