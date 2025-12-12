Stefano rianima un uomo in porto con massaggio e defibrillatore

Il racconto del portuale: "Ho vissuto quei momenti al rallentatore poi quando si è ripreso mi sono lasciato andare all'emozione. Mi sento fortunato, perché questo episodio mi ha dato l’occasione di sentirmi una brava persona mettendo in pratica quello che avevo imparato. Ho deciso di raccontare la mia testimonianza per far capire a tutti l'importanza di seguire corsi di primo soccorso: salvano la vita al prossimo"

“In quei momenti mi sono sentito relativamente calmo, ho vissuto tutto al rallentatore. Poi, quando ho parlato con i dottori e i familiari, mi sono lasciato andare e mi sono emozionato”. A parlare è Stefano, 44 anni, responsabile operativo, che ieri, all’Alto Fondale, ha soccorso e rianimato un uomo colto da malore. “Ora mi sento fortunato perché questo episodio mi ha dato l’occasione di sentirmi una brava persona”. Stefano, che ringraziamo per la disponibilità, si trovava in auto, mentre percorreva il piazzale, quando è stato attirato da una collega: “Era a circa un centinaio di metri da me. Ho notato che si sbracciava per attirare l’attenzione”. Avvicinandosi, ha trovato un uomo incosciente a terra. “L’ho sbottonato e ho iniziato a praticargli il massaggio cardiaco, mentre due colleghi hanno chiamato l’ambulanza e un altro è andato a prendere il defibrillatore”. Ha quindi attivato il dispositivo, posizionato le piastre e seguito passo dopo passo le indicazioni vocali: “L’apparecchio ha analizzato il paziente, poi mi ha detto di dare la scossa e di stare a distanza. Dopo la scarica, mi ha indicato di continuare con il massaggio. Così ho fatto, e ho iniziato a rendermi conto che stava piano piano riprendendo conoscenza”. Pochi minuti dopo è arrivata sul posto una squadra della SVS, che ha preso in carico il paziente e lo ha trasportato al pronto soccorso. Il 44enne ha deciso di raccontare la sua esperienza per lanciare un messaggio chiaro: “Vorrei sottolineare quanto sia importante sapere usare un defibrillatore e seguire i corsi di primo soccorso. Ho sempre pensato: ‘E se mi capitasse di trovarmi in una situazione del genere e non sapessi cosa fare?’ Mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto e ho potuto mettere in atto quello che avevo imparato. E vorrei specificare che il defibrillatore utilizzato è stato donato dalla famiglia Giarola“.

