Strappato il mazzo di fiori al Boccale in ricordo di Luca

Nelle due foto il "dopo" e il "prima"

I "bimbi di Quercianella": "Sappiamo già che non tornerà indietro e così noi il bouquet abbiamo deciso di rimetterlo. Speriamo nel buon senso delle persone e che non accada più. Tra l'altro è stata portata via anche la maglietta del Milan"

“Ipotizziamo possa essere successo nel pomeriggio perché la mattina il bouquet e la maglietta c’erano, ne siamo sicuri, poi un membro del nostro gruppo tornando a casa in serata ha notato che non c’erano più”. A parlare sono i “bimbi di Quercianella” per un fatto spiacevole accaduto ieri 25 maggio all’altezza del Boccale dove, sul luogo dell’incidente in cui a marzo ha perso la vita all’età di 23 anni il loro amico Luca, i “bimbi di Quercianella”, appunto, avevano posizionato un mazzo di fiori a cui qualcun altro aveva poi aggiunto una maglia del Milan. “Ieri pomeriggio sono stati strappati i fiori ed è stata portata via la maglietta! Sappiamo già che niente di tutto ciò tornerà indietro e così noi i fiori abbiamo deciso di rimetterli. Questa volta con la speranza che possano perdurare più a lungo. Speriamo nel buon senso delle persone e che non accada più”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©