Striscione della Libertas per la tifosa Pielle scomparsa

Foto Novi Livorno

“Chapeau. Livornesi prima di tutto”. “Questo è il vero sport”. “Grazie ragazzi avete vinto lo stesso, gesto bellissimo”. Sono solo alcuni dei commenti pubblicati in queste ore sui social dai tifosi della Pielle per lo striscione della Libertas dedicato ad Anita, tifosa biancoazzurra scomparsa. A realizzare ed esporre lo striscione in questione, “Divisi dalla passione uniti nel dolore. Ciao Anita piellina per sempre”, è stata la Curva Nord degli Sbandati Libertas ieri domenica 23 marzo al PalaMacchia nel match contro Cento. E tra i tanti commenti che stiamo leggendo stamattina c’e anche quello dei Rebels Pielle Curva Sud pubblicato sulla pagina Fb Sbandati: “Grazie ragazzi per il ricordo della nostra Anita”. Così su Facebook le Rebels ricordavamo la compagna e amica: “Anita non era una di noi. Anita era noi. Anzi lo è e lo sarà per sempre perché il grande vuoto che ci ha lasciato noi lo riempiremo con il suo sorriso, la sua bontà, la sua disponibilità! Vai libera Anita, veglia su di noi e sulla tua Pielle, urla da dove sei adesso, tifa con noi ogni partita. Porta le tue Rebels Girls ovunque tu sia andata! Ci manchi già…ti vogliamo bene”.

