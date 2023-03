Sul sito di Cna informazioni per i cittadini ucraini alla ricerca di lavoro a Livorno

Su cnalivorno.it pubblicate pagine orientative in lingua ucraina redatte in un progetto formativo

Sul sito www.cnalivorno.it sono consultabili da oggi alcune pagine in lingua ucraina https://www.cnalivorno.it/cna-per-ucraini/ dedicate ai cittadini provenienti da quella nazione martoriata dalla guerra, con lo scopo di orientare chi di loro è in cerca di lavoro nella provincia di Livorno. Il progetto è nato durante il corso di formazione per “Digital copy writer” organizzato dall’agenzia formativa di CNA che ha tra gli allievi la dottoressa Olena Lepykh che da alcuni anni è a Livorno, ed è anche tra le volontarie della neonata associazione Ucraina nel Cuore; nel corso dello stage che ha svolto presso la Editrice Livornese CNA che cura il sito dell’associazione di categoria dell’artigianato delle piccola e media impresa è emersa l’esigenza di informazione in lingua che hanno i profughi ucraini che cercano un lavoro durante la loro permanenza nel territorio livornese. Insieme alla dottoressa Martina Rossi, tutor del tirocinio e social media manager di CNA, hanno quindi creato una sezione del sito in cui in ucraino è spiegato il percorso da intraprendere per cercare lavoro, i corsi di formazione che è possibile seguire presso CNA e le modalità con cui registrarsi su www.cnajob.it, il portale dell’agenzia per il lavoro dell’associazione che fa incontrare domanda ed offerta nelle imprese locali. Questo nuovo strumento di informazione sarà presentato ufficialmente dalla stessa dottoressa Olena Lepykh nell’ambito dell’inaugurazione dell’associazione Ucraina nel Cuore che si svolgerà venerdì 24 marzo presso la sala conferenze in scali Finocchietti n 4 a partire dalle 17.00.

