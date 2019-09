Svs, il Polo per la Salute ricerca personale infermieristico

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 22 settembre alle 15

La Svs Gestione Servizi ricerca personale infermieristico per l’ampliamento delle attività del Polo per la Salute. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso del diploma di laurea in infermieristica. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 22 settembre alle 15.

La ricerca è rivolta ad ambosessi e a tutte le nazionalità. Ricordiamo, inoltre, che è importante indicare sul proprio curriculum, il consenso al trattamento dati personali, pena la non ammissione alla selezione. Tutte le informazioni utili per la partecipazione sono reperibili sul sito www.polosalute.it nella sezione “Lavora con noi”.