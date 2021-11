Svs, sabato terza e ultima tappa del Tour della Salute

Sabato screening gratuito sul Medical Truck. Durante la manifestazione Svs riceverà in dono un defibrillatore in memoria di Bruno Bichisecchi. Una iniziativa voluta dalla famiglia e dagli amici che con lui condividevano la passione per la bicicletta

È giunto alla sua terza e ultima tappa il Tour della Salute, organizzato da Svs nell’ambito della Giornata del Dono 2021 per offrire a tutti la possibilità di accedere ad uno screening gratuito, grazie alla disponibilità di alcuni specialisti del Polo per la Salute di Svs.

L’appuntamento è per sabato 13 novembre dalle 9 alle 12.30 al centro commerciale Conad La Leccia, con il Medical Truck che ci permetterà di accogliere l’endocrinologo Fabrizio Malvaldi.

Durante la manifestazione Svs riceverà in dono un defibrillatore in memoria di Bruno Bichisecchi. Una iniziativa voluta dalla famiglia e dagli amici che con lui condividevano la passione per la bicicletta. Ed infatti, sarà proprio il gruppo di cicloamatori “Quelli della Rotonda” che dopo una pedalata lungo la costa, arriveranno a La Leccia in sella alle loro biciclette per donare il defibrillatore. La cerimonia di consegna è alle 12 e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Durante il Tour sarà a disposizione anche un medico di medicina generale per una consulenza informativa. Il tour sarà organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid.