Temporali e vento, l’allerta diventa arancione

Allerta arancione per forti temporali e vento dalle 18 di sabato 16 alle 12 di domenica 17 novembre

Mediagallery

La protezione civile regionale ha emanato una allerta, di livello arancione, per forti temporali che interesseranno Livorno e Gorgona dalle 18 di sabato 16 alle 12 di domenica 17 novembre (in fondo all’articolo elenco delle strade e testo del messaggio con l’altoparlante trasmesso ai cittadini). Previsto rischio idraulico del reticolo principale dalle 6 alle 23.59 di domenica 17 e del reticolo idraulico minore fino alle 12 di domenica 17. Previsto inoltre un vento forte fino alle 12 di domenica 18. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Cittadini informati tramite altoparlante – La protezione civile del Comune sta monitorando costantemente la situazione. Tramite l’utilizzo di altoparlanti vengono avvisati i cittadini di questo probabile rischio di esondazione e quindi di evitare il più possibile gli spostamenti; nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare anche di lasciare il piano terra per spostarsi ai piani più alti. Si tratta di un ulteriore sistema di informazione rivolto alla popolazione che va ad aggiungersi all’allertamento telefonico (Alert System) già attivato. “Il quadro è impegnativo – scrive il sindaco in un suo post su Facebook (nella foto postata dallo stesso Salvetti su Fb) – ma costantemente sotto controllo. Anche i territori intorno al Comune di Livorno sono duramente colpiti da piogge insistenti. Da segnalare, e mi preme maggiormente, il continuo contatto tra l’Ente e la popolazione. Si raccomanda alla popolazione di seguire le indicazioni della Protezione Civile locale”.