Tenta il suicidio a Calignaia, salvata dai vigili del fuoco: “Insostituibili”

Foto inviata dai vigili del fuoco che ringraziamo per la disponibilità

Il prefetto Dionisi: "Un gesto che riassume in modo esemplare il valore, il coraggio e la dedizione che contraddistinguono quotidianamente il Corpo"

Grazie a un delicato e complesso intervento, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna che stamattina ha minacciato il suicidio dal ponte di Calignaia. Sul posto hanno collaborato al salvataggio i carabinieri e il personale del 118 tranquillizzando la donna durante tutte le fasi dell’intervento. Fondamentale il lavoro dei vigili del fuoco che hanno imbracato un collega il quale, con tecniche SAF (speleo alpino fluviali), ha scavalcato la barriera protettiva e l’ha raggiunta mettendola in salvo. L’intervento si è concluso senza conseguenze fisiche per merito della professionalità e del sangue freddo degli operatori coinvolti. La donna è stata assistita da una infermiera della direzione ospedaliera di Livorno che le ha tenuto per un’ora la mano.

Dichiarazione del Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi

“Un gesto che riassume in modo esemplare il valore, il coraggio e la dedizione che contraddistinguono quotidianamente il Corpo. Con professionalità e umanità, ancora dimostrato ancora una volta di essere una presenza insostituibile a tutela della vita e della sicurezza dei cittadini. Il loro impegno non conosce soste: nelle ultime settimane, anche di fronte alle emergenze legate alle alluvioni e agli incendi che hanno colpito il territorio provinciale hanno operato con abnegazione, competenza e spirito di sacrificio, affrontando situazioni difficili e rischiose con la consueta generosità che li contraddistingue. Desidero esprimere, a nome di tutte le istituzioni e della comunità livornese, il più sincero ringraziamento ai vigili del fuoco di Livorno e a tutti coloro che, ogni giorno, in silenzio e con straordinario senso del dovere, mettono la propria vita al servizio degli altri. La loro opera è e rimane un presidio fondamentale di sicurezza, solidarietà e speranza per l’intera collettività”.

