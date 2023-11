Terrazza Mascagni colpita dalla mareggiata

Riaperto il viale Italia intorno alle 10 del 4 novembre, siamo andati a vedere come sta la Terrazza Mascagni dopo la mareggiata. Ed è una Terrazza ferita quella che ci siamo trovati di fronte. Ferita in almeno due punti della scacchiera, entrambi lato Palazzo Pancaldi. Il primo accanto all’arenile dove le onde solitamente si infrangono portando i detriti in strada; il secondo in punta. Anche qui sono saltate alcune mattonelle. In più registriamo lo sradicamento del pannello informativo. I due punti sono stati già transennati. Ora siamo certi che il Comune interverrà al più presto per tutelare uno dei patrimoni e simboli della città.

