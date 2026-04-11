Tre nuovi defibrillatori per tutelare dipendenti e cittadini

Aamps aderisce al progetto “Azienda Cardioprotetta” e installa il Dae al Centro di raccolta in via Cattaneo e ai cimiteri comunali della Cigna e di Antignano. Oltre all’installazione dei defibrillatori automatici esterni è stata avviata una formazione mirata e certificata sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare al personale aziendale

Aamps ha potenziato la dotazione di defibrillatori automatici esterni a favore dell’utenza e del proprio personale. Nei prossimi giorni 3 nuovi DAE, i “salvavita” progettati per essere usati da chiunque in caso di emergenza cardiaca, saranno collocati al Centro di raccolta “Livorno sud” in Via Cattaneo, al Cimitero della Cigna in Via Don Aldo Mei e a quello di Antignano in Via del Littorale aggiungendosi ad altri 3 dispositivi già posizionati nell’area impianti in Via dell’Artigianato, l’area Decoro Urbano in Via dei Cordai e l’area Discarica in Via di Vallin Buio. L’iniziativa si è resa possibile grazie al progetto “Azienda Cardioprotetta” sviluppato insieme al Comune di Livorno e alla società So.Crem che ha provveduto all’acquisto dei DAE. Oltre all’installazione dei defibrillatori automatici esterni è stata avviata una formazione mirata e certificata sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare al personale aziendale per favorire con rapidità ed efficacia gli eventuali interventi che potrebbero rendersi necessari. “Come ho già affermato in altre occasioni in cui sono stati installati defibrillatori, abbiamo necessità di sentirci al sicuro nelle nostre città – dichiara Silvia Viviani, assessora all’Urbanistica del Comune di Livorno. I salvavita, oltre a salvare persone ci trasmettono tranquillità e soprattutto protezione. Il salvavita esterno è un pezzo di città amica, è tecnologia avanzata che si mette al servizio di qualcosa che invece è antico e importante, quella che io chiamo la convivenza urbana. È importante che per questo presidio sociale e sanitario si siano dedicati anche percorsi formativi appositi”. “La responsabilità sociale d’impresa – commenta Aldo Iacomelli, Amministratore Unico di Aamps – è un valore in cui crediamo fortemente che puntiamo a valorizzare nella quotidianità attraverso i tanti servizi che eroghiamo alla cittadinanza. Diventare ‘Azienda Cardioprotetta’ è per noi un valore aggiunto che contribuirà a renderci ancora più performanti a vantaggio della tutela e della salute dei nostri dipendenti e dei livornesi. L’auspicio – conclude Iacomelli – è di risultare come modello virtuoso anche per altre realtà del territorio e contribuire ad estendere la rete sanitaria di protezione locale”.

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