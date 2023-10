Domani scuole aperte, l’allerta prosegue gialla. Nella notte tromba d’aria a Banditella, Antignano e Montenero Basso

Alberi sradicati in via Lega, danni allo stadio di baseball in via Sommati e alla scuola di via Provenzal, auto ribaltata in via Sarti. Circolazione rallentata in particolare a nord dove un lettore ha impiegato circa 1 ora per 3 km da viale Carducci al Picchianti. Vigili del fuoco, squadre di volontariato, Protezione civile del Comune e polizia municipale al lavoro. Alle 5 del 19 ottobre in circa 20 minuti è stato raggiunto un livello di piogge pari a 50 millimetri in un'ora

Cessata l’allerta arancione. La Protezione civile regionale ha aggiornato il quadro delle criticità in corso a causa della perturbazione in corso. Per quanto riguarda Livorno, cessata l’allerta arancione, la criticità per possibili forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore prosegue in codice giallo fino alla mezzanotte di giovedì 19 ottobre. Codice giallo per possibili temporali con rischio idrogeologico/idraulico anche venerdì 20 ottobre dalle ore 12 fino a mezzanotte (valido anche per Gorgona). Emanato inoltre un codice giallo per mareggiate che venerdì 20 ottobre riguarderà Livorno e Gorgona dalle ore 15 fino a mezzanotte. Limitatamente all’isola di Gorgona, anche codice giallo per rischio di forti raffiche di vento dalle ore 8 alle ore 18 di venerdì 20 ottobre.

Tromba d’aria nella notte tra il 18 e 19 ottobre

Al risveglio Banditella, Antignano e Montenero Basso, dove nella notte tra il 18 e 19 ottobre c’è stata una tromba d’aria, sono risultati i quartieri più colpiti dal maltempo. In via Silvestro Lega alcuni alberi sono stati letteralmente sradicati e uno di questi è caduto su una recinzione condominiale distruggendola. Danni alla scuola di via Provenzal dove sono cadute alcune tegole sull’asfalto e nel cortile e dove si sono registrati veti rotti delle finestre e dei lucernari e porte divelte.

A subire la forza del maltempo nelle prime ore del mattino del 19 ottobre anche lo stadio di baseball Alfredo Sisi di via Sommati dove alcune attrezzature, reti e recinzioni sono state danneggiate in maniera importante. Auto in sosta in via Sommati danneggiate e un’auto ribaltata in via Sarti. Per quanto riguarda la viabilità strade allagate e circolazione rallentata in particolare nella zona nord della città dove, racconta un lettore, ha impiegato circa 1 ora per percorrere 3 km da viale Carducci al Picchianti.

Il Comune segnala che essendo via Firenze e via Provinciale Pisana è stata effettuata una deviazione da via Firenze per chi proviene da nord verso via Pian di Rota. I veicoli potranno prendere via degli Acquaioli e quindi la variante per andare in direzione sud. La Protezione Civile è stata allertata tutta la notte. Intorno alle ore 6 il sindaco Salvetti nella sua qualità di autorità di Protezione Civile del Comune ha disposto l’apertura del COC (Centro Operativo Comunale) per monitorare la situazione, il livello dei corsi d’acqua, e pianificare gli interventi di informazione e assistenza alla popolazione, e predisporre tutto quanto necessario in caso di peggioramento delle condizioni meteo. Alle 5 del 19 ottobre in circa 20 minuti è stato raggiunto un livello di piogge pari a 50 millimetri in un’ora. Alle 6 ha smesso di piovere e i livelli di piogge cumulate nei principali pluviometri hanno registrato i seguenti valori:

– Mareografo 80 millimetri

– Corbolone 110 millimetri

– Valle Benedetta 70 millimetri.

Ha lavorato la nuova cassa di espansione di Magrignano, entrando in funzione e consentendo il deflusso in sicurezza delle portate a valle della stessa. Il C.O.C rimane aperto, dato che sono in arrivo celle temporalesche che potrebbero interessare il nostro territorio.

