Tromba d’aria nella notte a Banditella

Foto tratta dal video degli alberi sradicati (per vederlo cliccate sul bottone celeste sopra al titolo) e scorrete le foto per i danni in Banditella

Alberi sradicati in via Lega, danni allo stadio di baseball in via Sommati e alla scuola di via Provenzal, auto ribaltata in via Sarti. Circolazione rallentata in particolare a nord dove un lettore ha impiegato circa 1 ora per 3 km da viale Carducci al Picchianti. Vigili del fuoco, squadre di volontariato, Protezione civile del Comune e polizia municipale al lavoro

Al risveglio Banditella, dove nella notte tra il 18 e 19 ottobre c’è stata una tromba d’aria, è risultato uno dei quartieri più colpiti dal maltempo. In via Silvestro Lega alcuni alberi sono stati letteralmente sradicati e uno di questi è caduto su una recinzione condominiale distruggendola. Danni alla scuola di via Provenzal dove sono cadute alcune tegole sull’asfalto e nel cortile. A subire la forza del maltempo nelle prime ore del mattino del 19 ottobre anche lo stadio di baseball Alfredo Sisi di via Sommati dove alcune attrezzature, reti e recinzioni sono state danneggiate in maniera importante. Auto in sosta in via Sommati danneggiate e un’auto ribaltata in via Sarti. Per quanto riguarda la viabilità strade allagate e circolazione rallentata in particolare nella zona nord della città dove, racconta un lettore, ha impiegato circa 1 ora per percorrere 3 km da viale Carducci al Picchianti. Il Comune segnala che essendo via Firenze e via Provinciale Pisana è stata effettuata una deviazione da via Firenze per chi proviene da nord verso via Pian di Rota. I veicoli potranno prendere via degli Acquaioli e quindi la variante per andare in direzione sud. Vigili del fuoco, squadre di volontariato, Protezione civile del Comune e polizia municipale al lavoro.

in aggiornamento

Condividi: