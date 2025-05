Trova un bracciale mentre cammina in via Lorenzini

Alberto mostra il braccialetto ritrovato

E' in argento e secondo una stima potrebbe avere un valore intorno ai 100-150 €. Lo ha trovato Alberto il 29 maggio all'altezza del civico 5

Smarrito bracciale in via Lorenzini. A trovarlo, ieri 29 maggio all’altezza del civico 5, è stato Alberto: “Era a bordo carreggiata, tra due auto. Saranno state le 11.30 circa”. Il bracciale è d’argento e secondo una stima potrebbe avere un valore intorno ai 100-150 €. Complimento ad Alberto che ha deciso di condividere la foto del ritrovamento per risalire al proprietario. Per la riconsegna, il proprietario può scrivere una mail a [email protected].

