Trovata l’auto di Stefano: al via le ricerche
Foto autorizzata alla pubblicazione da parte della famiglia
L’appello della famiglia: “Chiunque lo abbia visto, soprattutto nei boschi tra Quercianella, Chioma e Castellaccio, ci contatti”. La Suzuki Ignis è stata individuata nella zona di via Kaiser Parodi e via Vitalba, al confine del bosco
È stata trovata l’auto di Stefano Del Nista, 71 anni, scomparso da martedì 22 settembre. La figlia Viola, che ha autorizzato questa pubblicazione e che ringraziamo per la disponibilità, fa sapere che la Suzuki con la quale l’uomo si era allontanato dalla zona di Picchianti è stata infatti ritrovata a Quercianella, nella zona compresa tra via Kaiser Parodi e via Vitalba, al confine del bosco. La scoperta rappresenta un elemento importante per cercare di ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo. Le forze dell’ordine sono state informate e nella mattinata di oggi, 25 settembre, inizieranno le ricerche nell’area. Stefano, come riferito dalla figlia Viola, non è rientrato a casa dopo il lavoro e da martedì sera il suo cellulare risulta spento e disconnesso. La famiglia ha verificato anche la sua eventuale presenza negli ospedali di Livorno, Pisa e Pontedera, senza trovare riscontri. Ora l’appello si concentra soprattutto sulla zona collinare e boschiva a sud di Livorno. “A chiunque potrebbe averlo visto in questi giorni, soprattutto nei boschi zona Quercianella-Chioma-Castellaccio, per favore non esiti a contattarci”, è la richiesta della famiglia, che ringrazia anche tutte le persone che hanno contribuito a diffondere l’appello. Chiunque abbia informazioni utili può contattare Viola o Giulia Del Nista tramite Messenger oppure telefonare o scrivere ai numeri 338 724 9225 e 327 744 2297.
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