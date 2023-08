Trovatooo Weiss. “Grazie Livorno per l’attenzione e ospitalità”

Ecco Weiss nella foto inviata dalla proprietaria che ringraziamo ancora una volta per la disponibilità

Una notizia tanto attesa da buona parte della città. Trovato Weiss nel pomeriggio del 13 agosto. Gioia immensa per la proprietaria Isabella che lo stava cercando senza sosta dall’8 agosto giorno della scomparsa in zona Tre Ponti. “Lo abbiamo trovato a Villa Mauro Gordato. Vogliamo ringraziare prima di tutto la città di Livorno per tutta l’attenzione e ospitalità – le prime parole di Isabella alle 20.10 del 13 agosto a QuiLivorno.it – A Progetto Aquila che è venuta ad aiutarci da Milano, l’organizzazione Nasi Volanti cani ricerca molecolari, LF Pitbull LifeStyle ODV, Ettore Ardisson per aver fatto la ricerca con il drone Human Drone Team”. Le ricerche negli ultimi giorni erano proseguite con cane molecolare e drone. Finalmente il pitbull bianco e arancio, che in quanto sordo non si era potuto girare al richiamo della padrona quando l’8 agosto si è aperto il collare, può tornare a casa con Isabella.

