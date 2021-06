Tubazione rotta, sospesa l’erogazione idrica a Montenero e Quercianella

La situazione tornerà nella normalità in tarda serata (ore 22-24 ), ad esclusione delle zone di Montenero e Quercianella dove si normalizzerà nella nottata

Causa la complessità della lavorazione e dei forti consumi registrati in mattinata, al fine di effettuare la riparazione si rende necessario sospendere l’erogazione idrica nelle zone di Montenero e Quercianella; nel frattempo, migliorerà la situazione nelle zone di Banditella e La Rosa. La situazione tornerà nella normalità in tarda serata (ore 22-24 ), ad esclusione delle zone di Montenero e Quercianella dove si normalizzerà nella nottata.

Rottura improvvisa della tubazione che alimenta la zona est e sud (comunicato Asa delle ore 11,38 del 21 giugno) – A causa della rottura improvvisa avvenuta in zona Porta a Terra della condotta DN 700 che approvvigiona la zona sud della città si è reso necessario interrompere l’erogazione sulla stessa condotta nel tratto interessato dall’intervento di riparazione. L’intervento comporterà necessariamente la sospensione del servizio in via delle Macchie e zone limitrofe. Saranno interessate anche le zone del Cisternino e di via Masi. La riparazione è già in corso e si stima, salvo imprevisti, la riattivazione del servizio stesso nella serata del 21 giugno. Durante i lavori si potranno verificare abbassamenti della pressione nelle zone di Salviano, la Leccia, Scopaia, La Rosa, Banditella, Antignano. Asa si scusa per il disagio.