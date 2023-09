Uccellino chiuso da alcune ore in un’auto parcheggiata

Le foto dell'uccellino chiuso in auto

Sul posto è intervenuto il presidente di Anpana Franco Fantappiè che ha allertato la polizia municipale fornendo gli elementi utili per risalire al proprietario

Come ci sia finito non è dato saperlo, fatto sta che un uccellino da alcune ore risulta chiuso accidentalmente in un’auto parcheggiata nel parcheggio di via della Cinta Esterna. Sul posto, su segnalazione di una passante, è intervenuto il presidente di Anpana Franco Fantappiè che, constatato il singolare accaduto, ha subito allertato la polizia municipale fornendo gli elementi utili per risalire al proprietario. Al momento l’uccellino sembra stia bene ma più passa il tempo e più le sue condizioni potrebbero peggiorare. “Lancio un appello attraverso QuiLivorno.it e lo farò anche dalla nostra pagina Fb – spiega Fantappiè – per provare a rintracciare la persona che possa aprire la vettura. Incrociamo le dita”.

Condividi: