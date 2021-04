Ufficiale: Toscana in zona arancione da lunedì 12

Con una incidenza di 230 casi (ricordiamo che sopra i 250 scatta la zona rossa) la regione torna nella fascia con meno restrizioni. Cosa cambia

L'Rt nazionale è di 0,92 e il tasso di incidenza nazionale è di 210 casi su 100mila abitanti

Si è conclusa la consueta cabina di regia del ministero della salute. Ufficiale: la Toscana in zona arancione da lunedì 12 aprile. Con una incidenza di 230 casi (ricordiamo che sopra i 250 scatta la zona rossa) la regione torna, quindi, nella fascia con meno restrizioni. L’Rt nazionale è di 0,92 e il tasso di incidenza nazionale è di 210 casi su 100mila abitanti.

Ricordiamo che in zona arancione riaprono negozi, parrucchieri e centri estetici; ci si può spostare liberamente all’interno del proprio comune; tornano a scuola anche gli alunni di seconda e terza media e in presenza, a rotazione, quelli delle superiori; permessa la visita una volta al giorno nelle abitazioni private.