Un anno di Servizio Civile al Centro Mondialità, come fare domanda

Al volontario spetta un assegno mensile di 439,50 euro in Italia e di 439,50 + indennità estero in Tanzania. Per info 0586 887350, mail [email protected] (Alberto Benvenuti)

Se hai dai 18 ai 29 anni e vuoi vivere un anno di formazione in Italia o all’Estero, il Servizio Civile Universale al CMSR è quello che fa per te. Il Servizio Civile è un’esperienza di volontariato, conoscenza e formazione di 12 mesi nell’ambito della Cooperazione Internazionale e dell’Educazione alla Cittadinanza Globale. Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 anni (compiuti) e i 29 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda). Al volontario spetta un assegno mensile di 439,50 euro in Italia e di 439,50 + indennità estero in Tanzania. I posti messi a bando nelle sedi CMSR e le attività collegate sono:

– 6 in Italia (leggi il progetto) di cui 4 presso l’Ufficio in Via della Posta 13: Educazione alla Cittadinanza Globale, Comunicazione e Informazione Sociale, Sensibilizzazione ai temi della Cooperazione Internazionale e Doposcuola del Mondo e 2 presso la Bottega del Mondo in Via della Madonna 32: Commercio Equo Solidale;

– 6 in Tanzania (leggi il progetto) di cui 2 presso l’Ufficio del CMSR-TZ a Dodoma: Supporto al Progetto Shule di Sostegno Scolastico a Distanza e al Progetto Swala di Commercio Equo Solidale, 2 presso l’orfanotrofio della Diocesi di Mbeya a Igogwe: Supporto alle attività ludico-ricreative e di sostegno all’istruzione per i bambini ospiti e alla gestione dell’orfanotrofio in collaborazione con la comunità presente e 2 presso la Diocesi di Mpanda: Supporto alle attività di Educazione alla Cittadinanza Globale e di Lingua Inglese della scuola secondaria della Diocesi

Per maggiori informazioni sui progetti a Bando e sulle attività clicca qui

Per chiarimenti e FAQ, clicca qui

La “Domanda di partecipazione” deve essere fatta sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it/ accedendo con SPID.

Per chiarire ogni tuo dubbio contattaci allo 0586 887350 e chiedi di Alberto Benvenuti, oppure scrivi a [email protected].

