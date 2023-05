Un defibrillatore per la Parrocchia del Sacro Cuore

Questo dono, il defibrillatore, sarà collocato tra la parrocchia e l'oratorio, in un posto accessibile a tutti e pronto all'utilizzo ad ogni eventualità.

Da oggi la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù (Salesiani) ha il suo defibrillatore. È stata scelta la data del 24 maggio per presentare questo evento perché coincide con la festa di Maria Ausiliatrice. “Non c’era occasione migliore – rendono noto dal Gruppo Servizio Accoglienza della parrocchia – di questo giorno in quanto dove c’è casa c’è famiglia, la famiglia Salesiana con il suo Oratorio. Si ringrazia il Gruppo Volontario dell’Accoglienza e sicurezza che svolgere il servizio all’interno della parrocchia, il parroco Simone Calvano per aver permesso nella domenica delle Palme che la raccolta delle offerte per l’ulivo venisse devoluta all’acquisto del defibrillatore, si ringrazia tutta la comunità che ha contribuito con un’offerta per un gesto così importante. Ringraziamo anche un parrocchiano che ha messo a disposizione il suo tempo per decorare i mazzetti di ulivo con una croce in pelle, che rimarrà come ricordo di un anno meraviglioso come il 125° anno della presenza dei Salesiani”.

Questo dono, il defibrillatore, sarà collocato tra la parrocchia e l’oratorio, un un posto accessibile a tutti e pronto all’utilizzo ad ogni eventualità.

Condividi: