Un tocco livornese all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali con SpringTime e Bartorelli

Il coro diretto dal maestro Cristiano Grasso ha partecipato alla registrazione del countdown e di altri effetti corali che saranno diffusi il 6 febbraio allo stadio San Siro. Oltre al coro Leandro Bartorelli, batterista di fama internazionale, che ha registrato le percussioni

C’è anche un tocco livornese nel conto alla rovescia che il 6 febbraio lancerà ufficialmente le Olimpiadi Invernali a San Siro (Milano): si tratta del coro SpringTime, che ha partecipato alla registrazione del countdown – da 30 a 0 – che sarà diffuso allo stadio in occasione dell’evento inaugurale. A raccontarlo è il direttore del coro, il maestro Cristiano Grasso: “È stato un lavoro fatto di effetti sonori, battiti di mani e piedi e voci d’insieme. Quando sono stato contattato ne ho parlato con il gruppo e l’entusiasmo è stato immediato: un’esperienza diversa, divertente”. Le registrazioni si sono svolte a Livorno e il materiale è stato poi affidato alla produzione. Ora non resta che attendere il 6 febbraio. “Non sappiamo cosa e quanto verrà effettivamente utilizzato. Sappiamo solo che ci sarà un pezzetto di noi, un pezzetto di Livorno, in questa importante pagina di sport”, conclude Grasso. E Livorno non sarà rappresentata solo dal coro: Leandro Bartorelli, batterista di fama internazionale, ha registrato le percussioni.

