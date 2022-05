Una domenica di eventi. Ed è solo l’antipasto

Domenica ricca di eventi quella dell'8 maggio. Il sindaco a QuiLivorno.it: "E' quello che volevamo attraverso il lavoro di tutti, Lem associazioni enti, ed è solo l'antipasto dell'estate più lunga del mondo"

Mediagallery

Domenica ricca di eventi quella dell’8 maggio ed è solo l’antipasto spiega il sindaco invitato da QuiLivorno.it a commentare le tante nuove iniziative di giornata: domenica in bici, 5e5 al mare, pulizia della spiaggia ai Tre Ponti in occasione del Sulla Felicità Festival (foto di gruppo ai Tre Ponti è di Dario Marzi per il Sulla Felicità Festival), via Grande in Festa e Sagra dei Baccelli (nella foto la corale alla parrocchia San Martino). Salvetti: “Quello di oggi è solo l’antipasto “dell’estate più lunga del mondo”, ovvero il brand che abbiamo lanciato e che mette insieme tutte le iniziative 2022 a Livorno. Le avvisaglie sono state buone il 25 aprile e 1 maggio. Questa domenica conferma che c’è grande attenzione per la città, attenzione stimolata e favorita dai tanti eventi che l’amministrazione comunale coordina insieme a Goldoni, Fondazione Lem, associazioni e enti. Tutti quanti impegnati nel proporre qualcosa di particolare. Sottolineo il 5e5 al mare, la parte ambientale con la domenica in bici e la pulizia della spiaggia ai Tre Ponti, i mercati in via Grande e alla sagra dei baccelli e sottolineo inoltre i tanti turisti e croceristi che oggi hanno deciso di rimanere nella nostra città. E’ quello che volevamo attraverso il lavoro di tutti”.