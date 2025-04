Una medaglietta nel Mare dei Ricordi: “Condividete”

La foto del ritrovamento pubblicata da Mario su Fb

Una medaglietta nel Mare dei Ricordi. L’ha trovata Mario Bartoli oggi pomeriggio mentre era intento a mettere in ordine i “ricordi”. Mario riflette su come possa essere finita in mare: è stata adagiata appositamente fra i sassi come “messaggio”, oppure è stata semplicemente smarrita in acqua. Se è stata persa da qualcuno, Mario invita il legittimo proprietario a venire alla Scalinata ogni pomeriggio per ritirarla (verso le 17): “Dopo però che mi ha detto cosa vi è inciso nell’altro lato”. Altrimenti passato del tempo se nessuno la reclama vuol dire che era un “messaggio” e “allora l’affiderò nuovamente al mare”. “Prego tutti di condividere la notizia” conclude Bartoli.

