Vaccino anti-covid, registrato un caso di sovradosaggio

E' in programma una conferenza stampa, di cui vi daremo conto mediante una diretta FB sulla nostra pagina, per una problematica relativa ad un caso di sovradosaggio nella somministrazione di vaccino anti-covid

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che oggi, martedì 18 maggio alle 12.30,

all’interno dell’hub vaccinale di Livorno (Modigliani Forum, nella foto) è in programma una conferenza stampa, di cui vi daremo conto mediante una diretta FB sulla nostra pagina e subito dopo con un ampio articolo nella nostra homepage, per una problematica relativa ad un caso di sovradosaggio nella somministrazione di vaccino anti-covid.

L’evento sarà organizzato tenendo conto delle recenti disposizioni in tema di distanziamento e sicurezza.