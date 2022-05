Variante, lavori sulla rampa all’uscita Livorno Sud: viabilità modificata per un mese

Partirà lunedì 30 maggio un intervento, disposto dal Comune di Livorno, di ripristino dei giunti della pavimentazione stradale del viadotto che collega l’uscita Livorno Sud della Variante Aurelia (per chi proviene da nord) con via di Levante, direzione mare.

I lavori dureranno un mese, e comporteranno, alla biforcazione dello svincolo Livorno Sud, la direzione obbligatoria “Salviano” e la chiusura della rampa in direzione “Livorno”.

In pratica, chi percorre la Variante in direzione nord-sud ed esce a Livorno Sud, per raggiungere viale Boccaccio/Nazario Sauro/Libertà dovrà proseguire in direzione Salviano fino alla rotatoria con via Peppino Impastato, e da lì ritornare indietro per riprendere il viadotto in direzione Livorno (sul quale a causa del restringimento di carreggiata per lavori sarà di volta in volta disponibile solo una delle due corsie).