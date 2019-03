Via Piemonte, new look per i marciapiedi

I lavori inizieranno lunedì 25 marzo e dureranno un mese e mezzo

Dopo la riqualificazione dei marciapiedi di via Piemonte nel tratto che va da via Marche a via Emilia, realizzata nel 2018, l’intervento in via Piemonte si conclude con la riqualificazione del tratto rimanente, quello che va da via Emilia a via Campania (lato est). I lavori inizieranno lunedì 25 marzo e dureranno un mese e mezzo.

L’intervento- Questo tratto di marciapiede è lungo 176 metri e ha una larghezza media di 4 metri. Attualmente si presenta in pessimo stato di manutenzione, con cordoli sconnessi e una pavimentazione non omogenea con buche, sconnessioni e avvallamenti rilevanti, molto pericolosi per l’incolumità dei pedoni. Gli attraversamenti pedonali non sono conformi alla normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Il cordone esistente sarà smurato e ripristinato in quota su una nuova platea in calcestruzzo.

Sarà in parte demolito e rifatto il massetto, sul quale sarà posta la nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo “tappetino per marciapiedi”.

Saranno inoltre realizzate alcune opere fognarie per il miglioramento dell’attuale rete, mediante la realizzazione di nuove caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane, il ripristino della funzionalità delle caditoie esistenti e la scovolatura ed espurgo di alcuni tratti di fogna ostruita.

Gli attraversamenti pedonali, con la relativa segnaletica orizzontale e verticale, saranno adeguati alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Le modifiche alla viabilità – Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, dalle 8 di lunedì 25 marzo alle 18 di venerdì 10 maggio sarà in vigore il restringimento di carreggiata con divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dei tratti di via Piemonte di volta in volta interessati dai lavori (compresi tra via Emilia e via Campania), e limite di velocità di 30 km/h.

I pedoni dovranno transitare sul tratto di marciapiede opposto a quello interessato dai lavori.

Sarà garantito l’accesso ai passi carrabili, agli attraversamenti pedonali e, qualora si rendesse necessario, lo spostamento nelle immediate vicinanze degli spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili.