Viavai in tabaccheria dopo la vincita milionaria: “Nessuna telefonata”

Valeriano e Ilaria Mancuso della tabaccheria Mancuso

Sapete chi è il vincitore, vi ha telefonato? Sono state le domande più gettonate da parte di chi è entrato oggi nella tabaccheria dove sabato 25 novembre è stato vinto un milione: "Dal vincitore nessuna telefonata. Felici per lui. Non nascondiamo che saremo contenti se vorrà portarci o farci avere un presente. A suo buon cuore. Noi ci speriamo"

All’indomani della notizia, nella fortunata tabaccheria Non solo fumo della famiglia Mancuso in via Verdi non è stato un giorno come gli altri. “E’ stato un viavai di gente tra clienti del quartiere, cliente fuori quartiere e semplici curiosi” spiegano Valeriano e Ilaria Mancuso, padre e figlia. Sapete chi è il vincitore, avete idea di chi possa essere, vi ha telefonato qualcuno? Sono state le domande più gettonate da parte di chi è entrato oggi in tabaccheria. “Non abbiamo ricevuta alcuna telefonata. Come abbiamo già detto siamo molti felici per chi ha vinto. E’ una bella cosa. Speriamo siano andati ad una persona che ha bisogno. Teniamo a precisare che, da prassi, la tabaccheria non riceverà alcun “premio” dallo Stato in seguito alla vincita. Invece non nascondiamo che saremo contenti se il vincitore vorrà portarci o farci avere un presente. A suo buon cuore. Noi ci speriamo”.

