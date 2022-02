Weekend, parcheggio gratis per i clienti dei locali del centro

Quattro ore di parcheggio gratuite, dalle 20 alle 24, il venerdì e il sabato di ogni weekend a partire dall'11 febbraio. Ecco la lista dei locali che aderiscono all'iniziativa

di Giacomo Niccolini

Un’iniziativa che coinvolge ben 19 locali del centro città. Non solo via Cambini ma tutto il centro allargato e che comprende cocktail bar, ristoranti, pizzerie e locali anche di via Roma, via Magenta, via Mayer, piazza della Vittoria, piazza Attis e via Marradi.

L’iniziativa è presa in comune accordo tra i gestori degli esercizi commerciali e il titolare del parcheggio Attias, quello sotterraneo che si estende sotto il perimetro della piazza e della Coin per intenderci, i quali hanno stabilito una speciale promozione per facilitare ed invogliare i clienti a scegliere educatamente il centro città per passare una piacevole serata.

Da questo venerdì 11 febbraio, il weekend (tutti i venerdì e i sabato fino ad arrivare a primavera inoltrata) dalle 20 alle 24, il parcheggio sarà gratuito per chi si soffermerà a consumare nei diciotto locali convenzionati.

Saranno proprio i titolari dei locali ad offrire il parcheggio ai clienti timbrando loro un ticket per la sosta. “Solitamente il parcheggio Attias chiude alle 20 – spiega a QuiLivorno.it Massimo Stagno della Cantina Nardi – Con questa iniziativa invece rimarrà aperto fino alla mezzanotte e le quattro ore che i clienti parcheggeranno lì per stare nei locali del centro saranno offerte proprio da noi commercianti. Un modo anche per agevolare un sano modo di vivere il centro, limitare la sosta selvaggia e vivere più correttamente il venerdì e il sabato sera liberi da multe e da stress-parcheggio”.

Ecco la lista dei locali che aderiscono all’iniziativa: Coffe Square, Buongusto, Stuziino, Il Rifugio, La deliziosa, Caviale Giallo, Verso Sud, Il cardell’INO, Piano C, La Casina di Alice, MAD Sushi, Botanic, Cantina Nardi, Amedeo, Sketch, Saporito, In Gattaia, Paparazzi, The Butcher.