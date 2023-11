Nel 2020 i primi sintomi. Nella primavera successiva la diagnosi che, in un primo momento ti stende. Diego Vanni, classe 1985, ha deciso di non nascondere più la sua malattia ma, anzi, di lanciare un messaggio di speranza e forza. "Avere il Parkinson mi ha permesso di assaporare meglio i valori e gli attimi della vita. Vedo la vita da un altro angolo e voglio usare un termine un po' forte: cercate di rendere la malattia vostra amica e non vostra nemica. Conviveteci e sfruttatela per assaporare al meglio l'esistenza e per circondarvi degli affetti a voi più cari"