Ditte centenarie. Oggi l’Ottica Ciampi festeggia 125 anni di attività

La storia del negozio inizia il 24 marzo 1898 quando la famiglia Ciampi rileva l’antico negozio Mentechini. Paolo Ciampi, nipote del presidente Carlo Azeglio Ciampi: "Il segreto di questa longevità? Il fatto che i figli abbiano voluto fare lo stesso mestiere con le stesse capacità e la stessa passione. E oggi siamo alla quinta generazione"

di Giulia Bellaveglia

Tra le ditte centenarie, Livorno annovera l’Ottica Ciampi che oggi, 24 marzo, festeggia 125 anni di attività. Attualmente sono tre i soci della ditta: Paolo Ciampi e i nipoti Federico Cipriani e Francesco Zucconi. Colonna portante del negozio, dal 1977, è Paolo Ciampi (trisavolo della fondatrice Teresa, nonché nipote dello zio Carlo Azeglio Ciampi, fratello di Giuseppe, padre di Paolo) che, partito con l’intenzione di laurearsi in economia e commercio, si rende conto ben presto che quella non è la sua strada. “Ci ho voluto provare – racconta – ma ho capito subito che non faceva per me. Il mondo dell’ottica non mi dispiaceva e avendo un’attività familiare alle spalle decisi di prendere il diploma in questo settore a Vinci. Credevo di essere a posto ma studiando le varie attrezzature che possedevo, nel tempo mi sono reso conto di avere una Ferrari e di non saperla guidare. Così mi decisi a prendere la laurea in optometria”. Una storia, quella dell’azienda in questione, che inizia il 24 marzo 1898 quando la moglie di Azeglio, Teresa, rileva l’attività Mentechini – negozio in cui il marito lavora fino alla morte di Mentechini, nel 1895 per poi gestirlo per altri 3 anni fino al 1898 – chiamandola T. Ciampi (l’attuale intestazione). Durante la guerra il negozio viene bombardato e dal dopoguerra in poi viene trasferito, nel 1946, da via Vittorio Emanuele 27 – l’attuale via Grande – a via Ricasoli, 84, dove si trova oggi. “Durante la guerra, nonostante fosse difficilissimo a causa dei bombardamenti, i miei nonni hanno sempre continuato a lavorare. Prima a Guardistallo e poi nel quartiere Colline-Coteto, che all’epoca era considerato periferia. Finiti i bombardamenti si sono rispostati verso il centro, in Corso Amedeo, prima in casa e poi in un vero e proprio negozio, fino al 1946 in cui hanno aperto la nostra attuale sede”. Ma qual è il segreto di questa longevità? “Gran parte della nostra fortuna è sicuramente dovuta al fatto che i figli abbiano voluto fare lo stesso mestiere con le stesse capacità e con la stessa passione. Oggi siamo arrivati alla quinta generazione: infatti lavora qui anche mio figlio Giuseppe. Un altro nostro punto di forza è rappresentato poi dagli strumenti utilizzati. Per fare un esempio, nel 1997 abbiamo acquistato un topografo computerizzato. All’epoca non ce l’avevano né l’ospedale né gli oculisti”. Tanti i clienti affezionati. “Alcune schede cliente le ho compilate più di 40 anni fa. Abbiamo tanti fedelissimi, soprattutto per quanto riguarda il mondo delle lenti a contatto, in quanto siamo tra i pochissimi in Italia a costruirle su misura. C’è poca clientela turistica, ma quella locale non manca. Via Ricasoli è un punto di passaggio e i livornesi ormai ci stimano e ci vogliono bene”.

