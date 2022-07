Autobus gratuiti per Effetto Venezia

Il servizio dalle 18,30 fino alle una del mattino verrà garantito da 3 bus che partiranno ogni 15' da via Masi per raggiungere la fermata di Cinta Esterna

All’edizione 2022 di Effetto Venezia sarà possibile partecipare evitando lo stress per trovare parcheggio all’auto. Infatti, come richiesto dal Comune di Livorno, per tutta la durata della manifestazione dal 3 al 7 agosto, Autolinee Toscane effettuerà un servizio di collegamento tra il parcheggio dietro la stazione FS ed i parcheggi nei pressi del Modigliani Forum con la zona della Venezia. Il servizio dalle 18,30 fino alle una del mattino, che è totalmente gratuito per chi ne vorrà usufruire grazie al contributo stanziato dal Comune di Livorno, verrà garantito da 3 bus che partiranno ogni 15′ da via Masi per raggiungere la fermata di Cinta Esterna.

