Effetto Venezia, appuntamenti per tutte le età al Museo della Città

Foto di Massimo Sestini

Programma di iniziative pensato per tutte le fasce di pubblico adulto e per le bambine e i bambini 6-10 anni. Posti limitati, prenotazione obbligatoria anticipata per le iniziative. Tel. 0586 824551, oppure mail a [email protected] o [email protected]

In occasione di Effetto Venezia (dal 3 al 7 agosto 2022) al Museo della Città di Livorno le cooperative Itinera, Agave e Culture in collaborazione con il Comune di Livorno propongono un programma di iniziative pensato per tutte le fasce di pubblico adulto e per le bambine e i bambini 6-10 anni.

Due le mostre da visitare:

La più bella del mondo, Nave Amerigo Vespucci

Eccellenza italiana nel mondo, amica dei livornesi, che da generazioni la osservano varie volte all’anno in porto, l’Amerigo Vespucci è protagonista di questa mostra, simbolo dell’amicizia che lega la città alla prestigiosa Accademia Navale, e apertura di un percorso di respiro nazionale e internazionale sul veliero più famoso del mondo. La mostra espone opere di due fotografi di calibro internazionale, Maki Galimberti e Massimo Sestini, con la curatela di Carla Bardelli e la direzione artistica di Alberto Pejrano.

Piero Gilardi. Tutto ciò che è, è nella natura

Classe 1942, Gilardi è uno degli artisti italiani viventi più noti a livello internazionale, capace già nel 1965, appena ventitreenne, di stravolgere le regole della pittura e della scultura fornendone una commistione nei suoi cosiddetti Tappeti-Natura: frammenti di ambienti naturali riprodotti intagliando un materiale mai prima utilizzato in arte come il poliuretano espanso, lavorato per mezzo dell’utilizzo di forbici e taglierini.

Orari del Museo per Effetto Venezia da mercoledì 3 a domenica 7 agosto dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Attività per bambini 6-10 anni a tema con le mostre

Giovedì 4 agosto h 21.00 – 22.30 Visita alla mostra sulla Vespucci “La più bella del mondo” + laboratorio “Azzurro e trasparente” costo 6 € a partecipante

Venerdì 5 agosto h 21.00 – 22.30 Visita alla mostra sulla Vespucci “La più bella del mondo” + laboratorio “ritratto ritaglio” costo 6 € a partecipante

Sabato 6 agosto h. 21-22.30 Visita guidata alla mostra Gilardi + laboratorio “tra terra e mare” costo 5 € a partecipante

Domenica 7 agosto h 21.00 – 22.30 Visita guidata alla mostra Gilardi + laboratorio “tra natura e stagioni” costo 5 € a partecipante

PER ADULTI

Visite guidate

quando dal 4 al 7 agosto, dalle ore 22.00

costo 10 € a partecipante (comprensivo di ingresso cumulativo alle due mostre e visita guidata a entrambe le mostre)

Posti limitati, prenotazione obbligatoria anticipata per le iniziative

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Tel. 0586 824551 Museo della Città – Piazza del Luogo Pio, 19 oppure inviare una mail a [email protected] o [email protected]

Condividi: