Effetto Venezia Day-3, sui palchi Dj Ralf con l’Orchestra Modigliani e Mayor Von Frinzius

Terzo giorno di Effetto Venezia a Livorno, venerdì 5 agosto, con i Mayor Von Frinzius in piazza del Luogo Pio, DJ Ralf e Orchestra Modigliani in Fortezza Nuova, gli artisti di strada, le installazioni dell'Accademia delle Belle Arti e tanto altro

Terzo giorno di Effetto Venezia a Livorno, venerdì 5 agosto, con i Mayor Von Frinzius in piazza del Luogo Pio, DJ Ralf e Orchestra Modigliani in Fortezza Nuova, l’Associazione Musicale Ensemble Bacchelli in piazza dei Domenicani, la rassegna di teatro popolare al Centro Vertigo con lo spettacolo di Edoardo Ripoli ed Achille Campanile “Malinconico”, le installazioni artistiche del “Gioco della natura”, le mostre, gli artisti di strada e le tradizionali bancarelle lungo i Fossi Medicei e le strade del caratteristico quartiere. Sempre attivo il servizio navetta dai parcheggi di scambio ai luoghi della kermesse così come il servizio a chiamata di Social Taxi per persone con disabilità.

Clicca qui per consultare il programma completo della terza giornata.

