Maurizio Paolini presenta il libro La pesca del Giunti

Cantina sez. nautica S. Marco – Pontino Scali Delle Cantine, 62. Presenta Maurizio Paolini, modera Claudio Frontera, letture di Simonetta Del Cittadino con la partecipazione di artisti della tradizione livornese (Maria Torrigiani, Fulvio Pacitto ed altri)

Il romanzo è ambientato nella Livorno degli anni Sessanta e ha per protagonista la “combriccola del mercoledì”, un gruppo di amici male assortito, eppure affiatato e solidale che si ritrova ogni settimana in una fiaschetteria sul Pontino per mangiare e bere. Un bel giorno questa congrega si prende a cuore il disagio di tante famiglie costrette a vivere, a vent’anni dalla fine della guerra, nelle tante baracche sparse per la città e in particolare di quelli che popolano i tuguri della

Fortezza. Nasce così l’idea di un’azione esemplare, una sorta di ricatto, per costringere le autorità ad assumere un impegno pubblico e solenne per smantellare le baraccopoli in tempi certi… La serata ci porterà a rivivere le tradizioni popolari di un tempo con una ….veglia sul Pontino ……. Vi aspettiamo.

